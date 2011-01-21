Написать регекспы для nginx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка168 просмотров

Ищу специалиста написать регекспы для nginx

Для того чтоб описать location для заданных адресов

Подробнее на месте.

По времени срочно, нужно сегодня. Оставляйте контакты для быстрой связи.

Nginx
14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Всё сделал на пять. Дмитрий отличный специалист. Буду иметь ввиду!
Быстро и весело поработали

Заявки фрилансеров

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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