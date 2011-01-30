Калькулятор

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка254 просмотра

Добрый вечер.

Нужно сделать калькулятор для сайта на js для сайта с движком вордпресс.

Файл excel прилагается, как и api приватбанка (понадобится)

Видео ролики поясняющие работу с калькулятором:

http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1804.swf

http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1806.swf

Пишите в личку либо по контактам в профиле.

Срок выполнения - 3 дня.

Предпочтения исполнителям с подобными работами в портфолио.

JavaScriptWordPress
14 лет назад
dnepryanin
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yanchyk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
4 дня
Виталий полностью справился с поставленной задачей. Я полностью доволен работой! Обращусь еще раз, если нужно будет написать калькулятор на js.
Отличный заказчик. Человек точно поставил задачу, предоставил нужные материалы, пояснения и даже не поленился сделал видео с подробным описанием ТЗ. Ответил на все вопросы. Не было неожиданных доделок, которые ранее не обговаривались.Всегда на связи, моментально отвечает. Вежлив в общении.

Заявки фрилансеров

yanchyk
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Компонент для Joomla v1.5

    $270

    Необходимо написать компонент для Joomla v1.5 по Техническому Заданию. Компонент представляет собой сервис платных объявлений для целевой аудитории (музыкантов). Администратор размещает у себя в панели объявления. Пользователь, выбрав понравившееся ему объявление, проходит процедуру оплаты ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Спарсить каталог с сайта

    Спарсить каталог с данными в бд магазина на основе ShopScript Lego Edition Сайт для парсинга: www.mebelenko.ru Парсить надо полностью с закачкой фотографий. Оставляйте предложения по цене и срокам ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Аудио-дорожка под Joomla

    Требуется разработать аудио-дорожку двух типов, для воспроизведения mp3 файлов. Сайт сделан на Joomla. Дизайн и вёрстка будут предоставлены. Образецы можно увидеть по адресу http://www.justinbiebermusic.com/news.aspx (под шапкой) и http://www.justinbiebermusic.com/album.aspx?pid=12441. Требования ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка движка vamshop

    Нужен программист для доработки интернет-магазина на vamshop. Работы много, перечень см. в приложении. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, работы минимум на месяц. После реализации текущих задач будут также задачи по редизайну сайта, по доработке функционала сайта ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад