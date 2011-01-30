1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery 2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.
Калькулятор
Добрый вечер.
Нужно сделать калькулятор для сайта на js для сайта с движком вордпресс.
Файл excel прилагается, как и api приватбанка (понадобится)
Видео ролики поясняющие работу с калькулятором:
http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1804.swf
http://dl.dropbox.com/u/2143447/2011-01-20_1806.swf
Пишите в личку либо по контактам в профиле.
Срок выполнения - 3 дня.
Предпочтения исполнителям с подобными работами в портфолио.
Выбранный исполнитель
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