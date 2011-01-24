Переключающийся текст

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок230 просмотров

Кроссплатформенный Javascript.

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Изменяющийся текст

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При нажатии кнопок вправо/влево берем строку из файла и помещаем в "изменяющийся текст"

Должен работать без глюков во всех основных браузерах.

Работы на 10 минут, поэтому бюджет небольшой или отзыв.

JavaScript
14 лет назад
irAlex
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kuzko
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена очень быстро. Получил скрипт и файл с комментариями по установке и использованию. Также по моей просьбе были внесены несколько доработок. Рекомендую, как ответственного исполнителя.
Понятные требования. Чёткое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!

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kuzko
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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