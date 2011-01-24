1. Необходимо разработать небольшую форму на jQuery 2. Настроить скрипт всплывающих картинок, скрипт есть, требуется настроить вывод картинок относительно окна браузера.
Переключающийся текст
Кроссплатформенный Javascript.
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[
Изменяющийся текст
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При нажатии кнопок вправо/влево берем строку из файла и помещаем в "изменяющийся текст"
Должен работать без глюков во всех основных браузерах.
Работы на 10 минут, поэтому бюджет небольшой или отзыв.
Выбранный исполнитель
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