Интересует авто наполняемый англоязычный форум для DLE тематика: беспроводные сети, компьютеры. Контент может быть из социальных сетей.
Доделать сайт на koobi cms
исправить косяки верстки
внести небольшие изменения в дизайн шаблона (их дизайн есть)
сделать англоязычную версию сайта и переключение между ней и русскоязычной с любой странцы.
англоязычная версия должна заполняться редактироваться из админки.
Сроки - 2-3 дня, желателен человек, имеющий опыт работы с этой кмс.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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