Интересует авто наполняемый англоязычный форум для DLE тематика: беспроводные сети, компьютеры. Контент может быть из социальных сетей.
Сайт с нуля. Заполнение форм
Нужно быстро (до 7дней) и качественно сделать сайт.Есть база на PostgreSql, есть html верстка. Языки которые нам нравятся – Python, Ruby, как вариант Php (Symfony) ну и javascript для форм. Основное цель сайта – заполнение базы данных с помощью форм. Две роли входа админы и заполнители форм. Всего 14 форм + плюс несколько форм по функционалу админки, 16 отчетов. это вкратце о проекте. Обязательное условие – знание украинского языка. Дальнейшее сотрудничество по развитию проекта. Подробности по скайпу violli777. Звонить можно в любое время.
Заявки фрилансеров
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