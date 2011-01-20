Научить скрипт понимать кириллицу

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Купили скрипт, достаточно давно. Скрипт идеален для всех проектов, но есть минус: не понимает кириллицу. Есть файл .fla т.е. разобраться думаю можно вполне для понимающих людей. Цель: научить его понимать русский язык (в названиях) и заставить работать на домене .рф Пример скрипта приведу при личном общении.

icq: 2229966

14 лет назад
Lime_Studio
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов

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