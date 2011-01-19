Коррекция мета-тегов в virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки127 просмотров

Необходимо:

Сейчас в категориях интернет-магазина Virtuemart идет в тайтле: титл категории (задан через Artio JoomSef) - титл общий. Тоже самое с описаниями. Ключевые слова вообще идут только общие, хотя в артио для страницы категории вписаны отдельные ключевые слова. Необходимо сделать так, чтобы там где прописываются вручную все метаданные в ArtioJoomsef - были только эти данные, без общих.

Joomla 1.0.15 и Virtuemart 1.0.15

Просьба оставлять заявки только тем, кто реально может помочь, и кто работает с Joomla и Virtuemart.

Joomla
14 лет назад
ivanko85
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров