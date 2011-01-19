Коррекция мета-тегов в virtuemart

Необходимо:

Сейчас в категориях интернет-магазина Virtuemart идет в тайтле: титл категории (задан через Artio JoomSef) - титл общий. Тоже самое с описаниями. Ключевые слова вообще идут только общие, хотя в артио для страницы категории вписаны отдельные ключевые слова. Необходимо сделать так, чтобы там где прописываются вручную все метаданные в ArtioJoomsef - были только эти данные, без общих.

Joomla 1.0.15 и Virtuemart 1.0.15

Просьба оставлять заявки только тем, кто реально может помочь, и кто работает с Joomla и Virtuemart.