PHP скрипт парсинга внешних сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки221 просмотр

PHP-Скрипт на входе принимает url страницы (абсолютно любой), например lenta.ru (http://oursite.ru?url=http://lenta.ru)

На выходе - с виду такая же точно страница, но

1. При переходе по любой ссылке на получивщейся страницы мы остаемся на oursite.ru (http://oursite.ru?url=http://lenta.ru/articles/). Это могут быть не только но и различные onclik, отправки форм, редиректы и т.д.

2. Страница должна вести себя точно также как исходная - в частности на ней должен работать ajax. (Возможно придется пропускать ajax-запросы через oursite.ru, т.к. политика безопасности в браузерах не позваляет делать кросс-доменые ajax запросы).

Не должны учитываться только куки пользователя.

Писать на PHP. Чтобы на 5.3 запускалось.

В заявке укажите желаемую стоимость за разработку.

AJAXPHP
14 лет назад
pisimonov
Павел 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

aquaweb
41 год
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Постоянные проекты на Wordpress

    Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет. Сколько будет стоить разработка проекта, ...

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль DLE "Метки в тексте для защиты контента"

    $50

    Публикация индивидуальных для каждого пользователя меток в тексте новостей для выявления пользователей, которые публикуют (распространяют) закрытый контент на других сайтах. Настройки: 1) Выбор групп для которых создаются метки. 2) Создание ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дописать мониторинг игр LGSL 5.8

    Итак нужно дописать стандартный скрипт мониторинга Нужно добавить в мониторинг lgsl -вкладки -пустые блоки под собственные нужды -блок информация о сервере(ранг серверов по-посещаемости) -блок игроки на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать модуль

    Нужно написать на новостном сайте модуль возврата посетителя на сайт партнера, при условии что он ( сайт-партнер) нам ничего не дает ( имеется ввиду - rss канал, новость или другое) Сайт партнер размещает у ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Speedbar dle+dle forum

    Нужна помощь со спидбаром, прошу помощи или совета, надо сделать так чтобы speedbar был один на сайт и форум ну и схема примерно такой будет когда на форум заходишь Сайт --&gt; ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Граббер freeonlinegames.com

    $60

    Требуется написать граббер для выкачивания .swf игр с указанного сайта. Конкретная цель, категория: http://www.freeonlinegames.com/tag/Bike_Games/ Выкачать все swf из этого раздела. Подробнее: Пример страницы с игрой: freeonlinegames.com/game/box10-atv-3.html Место ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка партнёрки с привязкой к Джумле

    $200

    Требуется профессионал – программист для разработки компонента Партнерки для Joomla с интеграцией и привязкой к соцсети, интернет магазину и форуму. Обсуждается готовый вариант качественной партнёрки с качественным внутренним интерфейсом с доработкой под потребности ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль

    Нужно написать програмный модуль "сравнительная таблица товаров" для сайта на shop script lego edition. Интересует цена и сроки. Схема следующая, я вышлю вам скрипт моей версии вы все делаете у себя и показываете мне, после ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад