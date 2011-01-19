PHP скрипт парсинга внешних сайтов

PHP-Скрипт на входе принимает url страницы (абсолютно любой), например lenta.ru (http://oursite.ru?url=http://lenta.ru)

На выходе - с виду такая же точно страница, но

1. При переходе по любой ссылке на получивщейся страницы мы остаемся на oursite.ru (http://oursite.ru?url=http://lenta.ru/articles/). Это могут быть не только но и различные onclik, отправки форм, редиректы и т.д.

2. Страница должна вести себя точно также как исходная - в частности на ней должен работать ajax. (Возможно придется пропускать ajax-запросы через oursite.ru, т.к. политика безопасности в браузерах не позваляет делать кросс-доменые ajax запросы).

Не должны учитываться только куки пользователя.

Писать на PHP. Чтобы на 5.3 запускалось.

В заявке укажите желаемую стоимость за разработку.