Интересует скрипт анкеты как на сайте: http://www.strahovoypartner.ru/ От Вас цена и сроки.
Постоянные проекты на Wordpress
Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет.
Сколько будет стоить разработка проекта, подобного www.suvenirov.com.ua
1)Интересует цена если делать с нуля?
2)Интересует цена если делать копию проекта (бэкап) и вносить изменения в дизайн под узкую заданную тематику.
Рассмотрим как штатную работу, так и постоянную работу удаленно!
Заявки фрилансеров
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