Постоянные проекты на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок218 просмотров

Необходим постоянный разработчик небольших проектов на Wordpress либо Joomla (качественный дизайн+хорошая настройка необходимых модулей). Иногда необходимо писать модуль согласно моему ТЗ, если в списке открытых плагинов такого нет.

Сколько будет стоить разработка проекта, подобного www.suvenirov.com.ua

1)Интересует цена если делать с нуля?

2)Интересует цена если делать копию проекта (бэкап) и вносить изменения в дизайн под узкую заданную тематику.

Рассмотрим как штатную работу, так и постоянную работу удаленно!

JoomlaWordPress
12 лет назад
darunok
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров