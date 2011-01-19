Сайт с онлайн оплатой

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Закрыт3 заявки162 просмотра

Тз вложено.

Дизайн будет предоставлен. От вас - верстка, програмирование.

Цмс желательно джумла (но не обязательно).

Он-лайн оплата (желательно серверный вариант).

Оплата по факту. Плачу всегда - см. отзывы. Или безопаска.

Предложения принимаются только если вы уже делали сайт с он-лайн оплатой (потребую подтвержения)

срок - 2-3 недели.

Joomla
14 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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