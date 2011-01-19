Постинг содержимого базы данных в Wordpress

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Есть база данных, содержащая заголовки, описания и ссылки. Требуется по крону по порядку вытягивать из базы нужные данные и публиковать в блог на Wordpress.

WordPress
14 лет назад
adamprada
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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