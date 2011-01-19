Нужно создать панель подбора продукции полностью на jquery, старая версия есть здесь www.fluid-line.ru/NV , информация должна переключаться без перезагрузки, также как работает сейчас старая на сайте. Данные должны браться из JSON массива, он уже есть. В общем то нужно скопировать функционал старой формы, но сделать на jquery.