Транспортный портал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки192 просмотра

Нужно сделать точную копию lardi-trans.com , но с дополнительным функционалом . Также нужно дополнительно прикрутить 10 языков и платежные системы - оплата Приват 24, кредитными картами, вебмани, Pay Pal, Alert Pay, liberty reserve, perfect money, moneybookers, Robokassa, Яндекс-деньги. Я хочу понимать за какую сумму Вы готовы выполнить такую работу и в какой срок. Также приведите примеры своих работ, которые, как Вы считаете характеризует Ваши качества разработчика. Дизайн готов уже есть. Я сам занимаюсь вебразработкой, но перегружен на данный момент, поэтому ищу другого исполнителя. Стоимость предлагайте с учетом этого. Предложения пишите на почту [email protected].

14 лет назад
peter-1975
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Приложения для соц. сетей

    $1200

    Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы). Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире. Технологии используемые в приложении: 1) ...

    AJAXjQueryMySQLPHPYii
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание викторины

    На сайте нужно создать викторину (возможность проголосовать). Что бы не влазить в код основного сайта есть несколько вариантов реализации: 1. Всплывающее окно (предпочтительнее) 2. Отдельная страничка (или мини сайтик - пару страничек) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Небольшая CMS

    $10

    Здравствуйте, уважаемые вебмастеры, у меня есть к вам задание) Мой заказ заключается в том, чтобы вы написали движок на PHP и mysql. Но есть одно но. Мне нужен легкий и очень быстро ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Работы по написанию скриптов

    Нужно написать скрипт который бы прошелся по БД и все определенны данные записал в XML файл с определеннном формате + этот хмл должен раз в день обновляться. Второй скрипт под смс ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Vkontakte - экспорт фото в группу

    Нужна программа/скрипт, которая смогла бы в автоматическом режиме заливать фотки с интернет магазина в группу вконтакте. Фоток тысячи. Автоматом создавались альбомы, соответствующие разделам ИМ. Нужно чтобы фотка заливалась и под ней постилась ссылка на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Запрограммировать сайт

    Есть сайт finn.no мы разрабатываем дизайн сайта после одобрения дизайна сверстаем весь функционал сайта у нас аналогичный будет в будушем проекте хочеться знать сколько будет стойть программная часть. Огласите сроки и бюджет

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на osCommerce + система оплаты ЯД

    1) усовершенствовать модуль выбора способа доставки товара при заказе надо чтобы работал так: - выбираем регион (москва / Россия) - если москва, то доставка только курьером, а способ оплаты можно выбрать 1) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад