Необходимо разработать веб-приложение для работы в социальных сетках. Вёрстка/Дизайн приложения разработаны (см. пример главной страницы). Необходимо реализовать iframe приложение работающее ВКонтакте и МоёмМире. Технологии используемые в приложении: 1) ...
Транспортный портал
Нужно сделать точную копию lardi-trans.com , но с дополнительным функционалом . Также нужно дополнительно прикрутить 10 языков и платежные системы - оплата Приват 24, кредитными картами, вебмани, Pay Pal, Alert Pay, liberty reserve, perfect money, moneybookers, Robokassa, Яндекс-деньги. Я хочу понимать за какую сумму Вы готовы выполнить такую работу и в какой срок. Также приведите примеры своих работ, которые, как Вы считаете характеризует Ваши качества разработчика. Дизайн готов уже есть. Я сам занимаюсь вебразработкой, но перегружен на данный момент, поэтому ищу другого исполнителя. Стоимость предлагайте с учетом этого. Предложения пишите на почту [email protected].
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