Требуется разработчик для доработки движка Vamshop (клон Oscommerce). Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. ...
Небольшая CMS
Здравствуйте, уважаемые вебмастеры, у меня есть к вам задание)
Мой заказ заключается в том, чтобы вы написали движок на PHP и mysql. Но есть одно но. Мне нужен легкий и очень быстро редактируемый движок, то есть чтобы в последствии чтобы я сам могу редактировать и писать небольшие модули для движка.
Теперь официальное ТЗ:
1. Написать движок (быстро редактируемый и легкий)
2. Минимум дизайна, то есть можно вообще дизайн не делать (белые страницы)
2. Админка (также без дизайна)
3. Функионал:
1. Возможность создания категорий
2. Возможность создания новостей
3. ЧПУ (не обязательно)
4. Возможность регистрации (минимум функций, то есть логин и пароль и почта)
5. Загрузка файлов на сайт
6. Что касается шаблонов, не хотелось бы чтобы они были на php, ну это по возможности.
7. Также впоследствии написания модулей, хотелось бы чтобы они легко интегрировались в движок.
8. И главное чтобы была возможность загружать файлы на сайт, картинки и так далее
Как вы видите функционал минимальный, поэтому мене кажется настоящему профессионалу будет раз плюнуть написать такой срипт. Спасибо за внимание, жду оповещений.
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