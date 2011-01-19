Доработка логики шаблона на Битрикс Управл. сайтом

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

1. Доработка шаблона на Битрикс - вывод связанных предложений из второго информационного блока.

2. Интеграция Битрикс Управление сайтом с vkontakte.

14 лет назад
svak78
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров