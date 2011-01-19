Требуется разработчик для доработки движка Vamshop (клон Oscommerce). Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. ...
Доработка логики шаблона на Битрикс Управл. сайтом
1. Доработка шаблона на Битрикс - вывод связанных предложений из второго информационного блока.
2. Интеграция Битрикс Управление сайтом с vkontakte.
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