Написать плагин к cms web asyst

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Необходимо добавить модуль интернет аукциона (без ставок) в модуль интернет магазина web asyst. Во вложении ТЗ, которое будет доработано в течении нескольких дней. [email protected]

14 лет назад
DmitriyA
Дмитрий 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров