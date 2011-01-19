Разработка интерактивной Flash-карты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок223 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нужно создать интерактивную флэш-карту.

Ее необходимо отрисовать в фирменных цветах сайта (красный, черный). Общий смысл карты, как в примере. Только цвета нужно будет другие.

Т.е. на ней будет Изображена Россия, а также Китай, Ю.Корея, Финляндия и Германия (скорее всего). И Будут оказываться транспортные потоки, в разные города.

Т.е. кружочки на карте – это города (филиалы транспортной компании).

При наведении на кружочек. Где-то всплывают контакты по этому филиалу (сделать так, чтобы их возможно было поменять), плюс показываются все потоки из других стран в этот город.

Потоки бывают автомобильные, авиа и море. Хотелось бы их показать тоже не просто линии а еще и символ, типа как тут http://www.camelotlogistics.ru/ (самолетик, кораблик и т.д).

При клике на город – будет просто осуществляться переход по ссылке.

Возможно добавятся еще небольшие мелочи, по типу мигания города или что-то такого. Но в общем это весь смысл.

Хочу видеть конкретные предложения по цене, сроку и ваше портфолио с подобными работами.

Карта должна быть выполнена красиво и стильно внешне.

Предложения можно присылать также на [email protected]

14 лет назад
Altruist07
Светлана 
39 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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