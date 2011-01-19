На PHP + jQuery реализовать подбор дисков по авто посредством серии выпадающих списков c позиционированием фотографий дисков на изображение колес автомобиля. Прототип релизован на tirerack.com: http://www.tirerack.com/upgrade_garage/WheelSearch.jsp?autoMake=Acura&autoModel=RDX&autoYear=2007&autoModClar= ...
Разработка интерактивной Flash-карты
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Нужно создать интерактивную флэш-карту.
Ее необходимо отрисовать в фирменных цветах сайта (красный, черный). Общий смысл карты, как в примере. Только цвета нужно будет другие.
Т.е. на ней будет Изображена Россия, а также Китай, Ю.Корея, Финляндия и Германия (скорее всего). И Будут оказываться транспортные потоки, в разные города.
Т.е. кружочки на карте – это города (филиалы транспортной компании).
При наведении на кружочек. Где-то всплывают контакты по этому филиалу (сделать так, чтобы их возможно было поменять), плюс показываются все потоки из других стран в этот город.
Потоки бывают автомобильные, авиа и море. Хотелось бы их показать тоже не просто линии а еще и символ, типа как тут http://www.camelotlogistics.ru/ (самолетик, кораблик и т.д).
При клике на город – будет просто осуществляться переход по ссылке.
Возможно добавятся еще небольшие мелочи, по типу мигания города или что-то такого. Но в общем это весь смысл.
Хочу видеть конкретные предложения по цене, сроку и ваше портфолио с подобными работами.
Карта должна быть выполнена красиво и стильно внешне.
Предложения можно присылать также на [email protected]
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