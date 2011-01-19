Сверстать на JS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка150 просмотров

Здравствуйте.

Есть макет,его нужно сверстать на JS за пару часов.Ничего сложного для опытных людей.

Связь через: [email protected]

С Уважением.

JavaScript
14 лет назад
AntonA
Антон 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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