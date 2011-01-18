Модуль для Drupal

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

Имеется сайт на друпал, требуется все файлы-изображения (Filefield, Wisiwig, Plupload) физически размещать на другом (удаленном) сервере.

При загрузке картинок пользователем, чтобы загрузка шла на другой сервер автоматом.

И с возможностью эти изображения обрабатывать на удаленном сервере (Imagecache).

Drupal
14 лет назад
ulenka
Юлия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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