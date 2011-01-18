Необходимо создать скрипт сайта для скачивания музыки из контакта.

на сайте должна быть форма поиска музыки, в которую нужно вбивать название трека, кнопочка ПОИСК.

При нажатии на поиск выдаётся выдача музыкальных треков как в контакте, но у каждого трека есть кнопка скачать.

При сохранение на компьютер треку даётся название, вместо цифр, под которыми он хранится в контакте.

Как и в контакте должна быть возможность предварительного прослушивания трека.

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