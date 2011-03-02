Модуль добавления новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Введение, цель работы

1. модуль добавляется в любой статичный html-сайт с целью его «оживления»

2. модуль не влияет на работу и страницы имеющегося сайта

Добавление новостей

3. новости добавляются через админку, понятную обычному человеку,

4. url новости задается

5. титл берется из названия или задается

6. в тексте новости может быть картинка

Вывод новостей

7. заголовки новостей выводятся в блоке произвольного размера и положения, с произвольным форматированием, согласно дизайну сайта

8. якорь заголовка = титлу

9. кол-во новостей в блоке задается в настроечном файле

10. в случае превышения кол-ва новостей над кол-вом выводимых (предыдущий пункт) появляется ссылка на «архив новостей», где на странице выводятся все новости построчно

11. новости и архив выводятся в дизайне имеющихся страниц сайта

Дополнительно

12. возможно, где-то я неправильно выразился или ошибся, буду рад если поправите

13. дополнительные функции приветствуются

14. примеры работы готового скрипта приветствуются

Укажите

цену с установкой и настройкой на один сайт

HTML
14 лет назад
kovalev3000
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

wovo4ka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Спасибо! я очень рад, что выбрал Владимира, он сделал все как было задумано. Если вам нужна простая СМС, чтобы добавлять на сайт новости у него есть отличный продукт.
Хороший заказчик, правильно ставит задачу, выслушивает, адекватно воспринимает и почти всегда принимает конструктивные альтернативные предложения по улучшению скрипта-заказа ... рад был работать с ним... работу оплатил сверх договоренного (за мелкие доработки и улучшения)... рекомендую!

Заявки фрилансеров

wovo4ka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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