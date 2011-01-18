Прикрутить корзину к сайту на народе

Написать/вставить готовый скрипт-корзину для интернет магазина. 1СТР САИТ НА НА НАРОДЕ. Возможность добавление фото к товару, цены, описания, артикул, код,минимальное кол-во данного товара.После нажатия купить, в углу вверху появляються товары в корзине, затем кнопка оформить и тд.Простая форма заказа без регистрации, после того как человек накидал в корзину, скрипт отправляет заказ на почту в экселе с кодом товара и артикулами.Возможность расчета скидки от суммы или кол-ва товара. К заказу можно приложить реквизиты или фаил через кнопку "обзор".

Можно через сервис http://www.ecwid.com/demo-frontend.html

Или другие возможные