Настройка скрипта емейл разссылки phplist

Есть бесплатный скрипт емейл рассылки: http://www.phplist.com/

К нему есть русский перевод.

Но проблема в том что с их переводом, емейли доходят в другою кодировке (в utf-8) на mail.ru и надо нажимать на кнопку смены кодировок вручную.

Задание: надо настроить скрипт, так чтобы везде не было проблем с кодировками (ни в интерфейсе, ни в емейлах которые отсылаються). Можно настроить на Вашем серваке, и после проверки и оплаты переинсталлировать на мой.