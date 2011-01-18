Необходимо написать парсер тубе сайта. Чтобы парсинг проходил через прокси (например, с помощью WP_PROXY_HOST). Также нужно будет добавить еще небольшой функционал.
Доработать сайт на Joomla
Сайт готовый на движке JOOMLA
ЗАДАЧА:
2. форма заказ зависимыми селект полями
ЖДУ ваши цены и сроки...
подробности можно стучать (860 семь 068)
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