Разработка плагина Miranda

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Проштудировав SDK qip'а понял что написание заявленного мною ранее плагина не представляется возможным, поэтому уважаемые фрилансеры, плагин необходимо написать под клиент miranda ну и так же как в прошлом проекте,

конечная функция плагина удобный поиск клиентов в сети, цель сокращение времени расходуемое на добавление контактов, ответы на одни и теже вопросы, и еще ряд неудобных тайм-фрагов.

Немного о том что должен уметь плагин:

- автоматический поиск добавление и запрос авторизации контактов по заданным критериям (протокол MRA).

- сортировка контакт листа, по заданным критериям.

- повторный запрос авторизации неавторизованных пользователей.

- автоответчик с множеством настраиваемых вариантов ответа в автоматическом режиме (по ключевым словам).

- список заготовленных сообщений,

- удобное подобие заметки в квипе, на каждый контакт в списке... (планируется указывать номер телефона)

- настройка удобного оповещения событий...

ТЗ начал составлять, думаю закончить в личной переписке непосредственно с разработчиком...

Просьба по разработке писать в

icq 435758256

m'agent [email protected]

цена может варьироваться в разумных пределах...

на этот раз выбор языка разработки оставляю на совести программиста, но по прежнему передача исходников вместе с плагином...

14 лет назад
leskont
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

webbrowse
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

webbrowse
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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