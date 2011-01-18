Доброй ночи. Необходимо поставить сервер Lineage 2 "под ключ" Сборка Ваша. Но полностью рабоачая: осады, кланы, клан-холлы, гейроство, скиллы и т.д. Дизайн для сайта можно брать стандартный, но ...
Разработка плагина Miranda
Проштудировав SDK qip'а понял что написание заявленного мною ранее плагина не представляется возможным, поэтому уважаемые фрилансеры, плагин необходимо написать под клиент miranda ну и так же как в прошлом проекте,
конечная функция плагина удобный поиск клиентов в сети, цель сокращение времени расходуемое на добавление контактов, ответы на одни и теже вопросы, и еще ряд неудобных тайм-фрагов.
Немного о том что должен уметь плагин:
- автоматический поиск добавление и запрос авторизации контактов по заданным критериям (протокол MRA).
- сортировка контакт листа, по заданным критериям.
- повторный запрос авторизации неавторизованных пользователей.
- автоответчик с множеством настраиваемых вариантов ответа в автоматическом режиме (по ключевым словам).
- список заготовленных сообщений,
- удобное подобие заметки в квипе, на каждый контакт в списке... (планируется указывать номер телефона)
- настройка удобного оповещения событий...
ТЗ начал составлять, думаю закончить в личной переписке непосредственно с разработчиком...
Просьба по разработке писать в
icq 435758256
m'agent [email protected]
цена может варьироваться в разумных пределах...
на этот раз выбор языка разработки оставляю на совести программиста, но по прежнему передача исходников вместе с плагином...
Выбранный исполнитель
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