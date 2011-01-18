Изменения на сайте modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Есть уже готовый сайт на modx, нужно внести некоторые изменения. Работа для разбирающегося не должна занять более 2ух часов, а то и меньше. Присылайте ваши предложения относительно сроков и стоимости.

MODX
14 лет назад
mzhur1
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров