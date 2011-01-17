WP project

Здравствуйте коллеги!

Нужно:

-Натянуть шаблон из psd на WP и настроить вид краткой новости(вид краткой новости уже нарисован , не чего выдумывать не нужно)

+ TZ Files

шаблоны псс, вид всего проекта как это должно будет выглядеть вышлю только в личку.

*Можно грубо сказать аналог my-hit.ru но грубо, не весь проект детально лишь только замысел!

- вот линк на сам проект , не большие наработки уже есть в самом проекте kinodeutschland.com