В основном много мелкой работы по настройке внешнего вида 3х сайтов, разделы для новостей, установка модуля видео и так далее, плюс еще надо перенести 1 сайт на другой хост. не срочно, можете в свободное ...
WP project
Здравствуйте коллеги!
Нужно:
-Натянуть шаблон из psd на WP и настроить вид краткой новости(вид краткой новости уже нарисован , не чего выдумывать не нужно)
+ TZ Files
шаблоны псс, вид всего проекта как это должно будет выглядеть вышлю только в личку.
*Можно грубо сказать аналог my-hit.ru но грубо, не весь проект детально лишь только замысел!
- вот линк на сам проект , не большие наработки уже есть в самом проекте kinodeutschland.com
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