Нужно разработать чат для установки на сайт сделаный на движке DLE 9 ( DataLife Engine ) Главное требование, чтобы чат был доступен как на сайте, так и была возможность писать в него с мобильного ...
Доработка сайта на самописной кмс
Здравствуйте.
Есть сайт на самописной кмс. Требуется разрабатывать новые функции и разделы.(php, mysql)
Желающие в личку или на почту [email protected]
Проект большой, работы много, интересует долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $40
Необходимо создать визуальные эффекты для изображения. 1. Нижнее отражение. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_attenuated.png 2. Уменьшение в глубину. 3. Уменьшение в глубину с отражением. Пример - http://www.imagemagick.org/Usage/advanced/reflect_distort_sep.png 4. Арка. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать личный кабинет пользователя. CMS - Joomla. Описание в прикрепленном файле. Вопросы в личку или на почту [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть сайт www.ukraliance.com.ua Основная его задача нести информацию потенциальным клиентам и получать обратную связь в виде вопросов и заявок. В связи с изменением законодательства, мы меняем стратегию ведения бизнеса. Есть список того что необходимо ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу опытного разработчика под RED5 для устранения проблем с кодировкой у Visichat+RED5.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужна небольшая помощь по скрипту Jquery.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен программист с опытом разработок на движке Prestashop. Нужна реализация непростых модулей отзыва, сортировки и некоторых других. Всем отписавшимся скину задачи. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $70
Нужна разработка страниц формируемых отчетов с графиками и раскрываемым древовидным списком. Одна страница под формируемые графики - круговая диаграмма, динейные диаграммы. Еще одна с древовидным списком. Для графиков использование ExtJS Chart, в крайнем случае ...Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужно реализовать систему бронирования дорожек в клубе по подробному ТЗ (неокончательное ТЗ прилагается). Сайт на modX. Система должна быть хорошо защищена от взлома.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть макет дизайна для форума IPB в формате фотошопа. Есть форум IPB. Нужно новую графику "прикрутить" к форуму.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад