Доработка сайта на самописной кмс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок174 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт на самописной кмс. Требуется разрабатывать новые функции и разделы.(php, mysql)

Желающие в личку или на почту [email protected]

Проект большой, работы много, интересует долгосрочное сотрудничество.

MySQLPHP
14 лет назад
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44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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