Чат с поддержкой мобильных телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Нужно разработать чат для установки на сайт сделаный на движке DLE 9 ( DataLife Engine )

Главное требование, чтобы чат был доступен как на сайте, так и была возможность писать в него с мобильного телефона...

Возможен вариант интеграции в движек уже готового, стороннего чата!

DLE
14 лет назад
SvatoiDle
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров