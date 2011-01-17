Сайт Favorite-shop.ru 1) Написание YML файла как для яндекс маркета, 1 сейчас есть, но нужен еще один который будет формироваться из администраторской части флажками с наличием. Таким образом будет 2 YML c ...
Чат с поддержкой мобильных телефонов
Нужно разработать чат для установки на сайт сделаный на движке DLE 9 ( DataLife Engine )
Главное требование, чтобы чат был доступен как на сайте, так и была возможность писать в него с мобильного телефона...
Возможен вариант интеграции в движек уже готового, стороннего чата!
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