Создать приложение в социальной сети ВКонтакте

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок201 просмотр

Приложение без графических изысков. Без анимации. Приложение форумного типа. Подробности в ТЗ, которое будет выслано кандидатам.

Дизайн на плечах исполнителя.

Можно на IFrame.

По возможности указывайте сроки/стоимость примерные и условия работы. Также адреса куда высылать ТЗ в случае чего.

14 лет назад
Zen13
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров