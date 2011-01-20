Обновить форум IPB до последней версии

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Завершен5 заявок184 просмотра

Надо обновить форум IPB до последней версии, а также переконвертировать БД в utf-8. Размер БД: 3Гб

14 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gregory
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$60
1 день
Второй раз обращаюсь к этому фрилансеру. остался доволен качеством работы, а также сроками. Все сделано быстро и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик, задание описано кратко и понятно. Деньги получены сразу после проверки выполненной работы. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

gregory
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад