Ищется дизайнер и верстальщик для разовой работы. Необходимо нарисовать дизайн в минималистическом стиле и цветовой гамме h**p://www.intel.com/ и сверстать две страницы: главную и страницу с формой (все доступные виджеты формы HTML4). Тематику сайта можно условно определить как ...