Ищется дизайнер и верстальщик для разовой работы. Необходимо нарисовать дизайн в минималистическом стиле и цветовой гамме h**p://www.intel.com/ и сверстать две страницы: главную и страницу с формой (все доступные виджеты формы HTML4). Тематику сайта можно условно определить как ...
Django разработчик (python), удалённый системный администратор Linux
* Web-programming:
- Python, django (python framework);
- JavaScript, jquery (js framework);
- Sphinx search engine;
- APIs: youtube, google maps, sms-online, paypal, global gateway;
- xHTML, CSS;
* Linux administration:
- ALT, Red Hat, Suse, Debian;
- http (apache, nginx, lighttpd);
- mail (exim, postfix, courier, dovecot, dspam, spamassassin, clamav);
- ftp (pureftpd, vsftpd, proftpd);
- bash, python, zsh;
- DB (MySQL, PostgreSQL, SQLite);
- iptables, firehol;
- squid, web-frontandes, ...;
* Sites installation/administration:
- Almost all CMS;
Действие аккаунта приостановлено!
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Ответный отзыв
Эдуард очень приятен в общении, добросовестный и честный. Работу выполнил качественно и профессионально. Адекватный во всех смыслах слова. Всем рекомендую.