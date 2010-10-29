gregory

Григорий Фатеев gregory

 
48 летРоссия/Владимир
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Django разработчик (python), удалённый системный администратор Linux

* Web-programming:

- Python, django (python framework);

- JavaScript, jquery (js framework);

- Sphinx search engine;

- APIs: youtube, google maps, sms-online, paypal, global gateway;

- xHTML, CSS;

* Linux administration:

- ALT, Red Hat, Suse, Debian;

- http (apache, nginx, lighttpd);

- mail (exim, postfix, courier, dovecot, dspam, spamassassin, clamav);

- ftp (pureftpd, vsftpd, proftpd);

- bash, python, zsh;

- DB (MySQL, PostgreSQL, SQLite);

- iptables, firehol;

- squid, web-frontandes, ...;

* Sites installation/administration:

- Almost all CMS;

JavascriptPythonMySQLPostgreSQLCSSjQueryLinuxNginxApacheDebianDjangoSQLite

  • Веб-дизайн и вёрстка небольшого сайта

    $100

    Ищется дизайнер и верстальщик для разовой работы. Необходимо нарисовать дизайн в минималистическом стиле и цветовой гамме h**p://www.intel.com/ и сверстать две страницы: главную и страницу с формой (все доступные виджеты формы HTML4). Тематику сайта можно условно определить как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Веб-дизайн и вёрстка небольшого сайта
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать
Эдуард очень приятен в общении, добросовестный и честный. Работу выполнил качественно и профессионально. Адекватный во всех смыслах слова. Всем рекомендую.
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