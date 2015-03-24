EddieTimofeev

Эдик EddieTimofeev

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная вёрстка в кратчайшие сроки с максимальным качеством!

Условия сотрудничества:

1. Минимальный заказ - одна страница. Не работаю над доработками и правками.

2. Не участвую в конкурсах.

3. Не работаю с IE6, IE7 и IE8!

4. Воскресенье - выходной день.

Знания и особенности кода:

- Html, Html5, Css, Css3, Less, Sass, jQuery, jQueryUI

- Photoshop, FireWorks, Indesign

- IE9+, Opera, Chrome, Firefox, Safari

- Валидность, кроссбраузерность

- Адаптивная, резиновая вёрстка

- Аккуратный, логически понятный и закомментированный код

- Проверка вёрстки в Mac OS, Windows, iPad, iPhone, Android

- Вёрстка под Pixel Perfect

- Font-Face, Cufon

- Спрайты

Опыт работы:

- Фриланс (вёрстка\дизайн) с 2005г. по сегодняшний день 

- Студия "ZFort" (верстка) с 2007г. по 2008г.

Способы оплаты:

- Webmoney

- Яндекс Деньги

- KiWi

- Карта ПриватБанка

- Карта СберБанка России

Иностранные языки:

- Английский язык (высокий уровень)

AndroidHTMLCSSjQueryInDesignSASSPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Andrievss
Андис 
39 летЛатвия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Верстка HTML5 из PSD
Человек очень приятный в работе, все сделал в срок и даже с большим усердием чем ожидал. Обязательно буду пользоваться еще и всем советую!
Отличный заказчик. Задание поставлено чётко, оплата своевременная :) Та и просто было приятно общаться на протяжении всего сотрудничества. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
nikitos001
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Дизайн моб версии
Эдик как всегда на высоте - сделал, ответил на вопросы, разжевал непонятные моменты.
Большое спасибо за сотрудничество. Очень приятный заказчик, который чётко ставит задание и во время оплачивает проекты :) Рекомендую на все 100%
Ответный отзыв
65246i
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$85
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничника
рекомендую
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую
Ответный отзыв
Sokolito13
Алексей 
38 летПольша
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Вёрстка нескольких проектов front-end
High quality code, deadlines are met.
Спасибо Алексею за сотрудничество. Всегда приятно работать с порядочным человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
verefov
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$95
10 баллов
9 лет назад
Верстка 2 страниц
Работа сделана точно в срок и на высочайшем уровне. Крайне рекомендую!
Спасибо за сотрудничество. Точное ТЗ и своевременная оплата. Спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
87 отзывов
$8/час
от $30от 1 дня
#200