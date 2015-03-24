Эдик EddieTimofeevEddieTimofeev
Условия сотрудничества:
1. Минимальный заказ - одна страница. Не работаю над доработками и правками.
2. Не участвую в конкурсах.
3. Не работаю с IE6, IE7 и IE8!
4. Воскресенье - выходной день.
Знания и особенности кода:
- Html, Html5, Css, Css3, Less, Sass, jQuery, jQueryUI
- Photoshop, FireWorks, Indesign
- IE9+, Opera, Chrome, Firefox, Safari
- Валидность, кроссбраузерность
- Адаптивная, резиновая вёрстка
- Аккуратный, логически понятный и закомментированный код
- Проверка вёрстки в Mac OS, Windows, iPad, iPhone, Android
- Вёрстка под Pixel Perfect
- Font-Face, Cufon
- Спрайты
Опыт работы:
- Фриланс (вёрстка\дизайн) с 2005г. по сегодняшний день
- Студия "ZFort" (верстка) с 2007г. по 2008г.
Способы оплаты:
- Webmoney
- Яндекс Деньги
- KiWi
- Карта ПриватБанка
- Карта СберБанка России
Иностранные языки:
- Английский язык (высокий уровень)
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