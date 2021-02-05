Верстка писем

HTML-версткаЗавершен1 заявка591 просмотр
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Нужно сверстать 8 идентичных писем. Разница лишь в изображении. Требуется правильный код для интеграции письма в систему поисковых рассылок. Срок - 1 день. Указывайте свои цены. Пожалуйста, не пишите в личку, я сам напишу тому, кто меня заинтересовал.

Дизайн писем: 

https://www.figma.com/file/dqXw3nyRw5tIazxfX2MOjr/Untitled?node-id=19%3A191

3 года назад
EddieTimofeev
Эдик 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
3 года назад
$40
1 день
Качеством и скоростью работы доволен. Саша знает свое дело. Спасибо за сотрудничество
Работаем не первый раз и как всегда все отлично ! С радостью буду работать ещё.
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