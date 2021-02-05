Натянуть дизайн на шаблон Joomla

HTML-версткаЗакрыт4 заявки359 просмотров
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Есть сайт Consity.ru на Джумле, есть шаблон, базирующийся на hellix3 Framework, основные страницы созданы в SP Page Builder. Есть переработанный дизайн 6 страниц, размещенных на zeplin.io Там же есть и стайлгайд.

Задача: натянуть дизайн на шаблон. Т.е. верхнее и нижнее меню + типографику + анимацию поменять в шаблоне, а основной контент - уже в SP Page Builder.

Joomla
3 года назад
mister_slam
Александр 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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