Натянуть дизайн на шаблон Joomla

Есть сайт Consity.ru на Джумле, есть шаблон, базирующийся на hellix3 Framework, основные страницы созданы в SP Page Builder. Есть переработанный дизайн 6 страниц, размещенных на zeplin.io Там же есть и стайлгайд.

Задача: натянуть дизайн на шаблон. Т.е. верхнее и нижнее меню + типографику + анимацию поменять в шаблоне, а основной контент - уже в SP Page Builder.