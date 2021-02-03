Верстка одной простой страницы сайта

HTML-версткаЗакрыт44 заявки985 просмотров
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Есть готовый дизайн информационной страницы. Необходима верстка (HTML, CSS). Срок - до завтра, оплата PAYPAL

3 года назад
guest_16124825433137
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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