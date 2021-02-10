Верстка + калькулятор

HTML-версткаЗавершен17 заявок323 просмотра
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Всем привет, мне нужно сделать верстку и калькулятор услуг. Калькулятор не сильно сложный.

Лендинг на 4 блока.

Пишите в лс, скину дизайн.

Мне желательно знать сроки и стоимость работ

3 года назад
AndreDesign
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
Notss
Глеб 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов(-1)
3 года назад
$13
5 дней
Работал с Глебом впервые, очень хороший специалист, да и как человек тоже. Искренне рекомендую Глеба для сотрудничества, к правкам относился спокойно. Будем работать и дальше!
Очень было приятно работать с Андреем, рекомендую его как заказчика и как исполнителя. Буду рад работать дальше с ним =)
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