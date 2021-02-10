Верстка + калькулятор

Здравствуйте! Нужно внести изменения в сайт [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fprovisual.pro]provisual.pro[/url] на wordpress Задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing[/url] Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание. Так же важна ответственность и выполнение договоренностей исполнителем. Сроки и стоимость предлагайте. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, мне нужно сделать верстку и калькулятор услуг. Калькулятор не сильно сложный.
Лендинг на 4 блока.
Пишите в лс, скину дизайн.
Мне желательно знать сроки и стоимость работ
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