Noclipsexe

Разработка и доработка сайтов - JavaScript, HTML, CSS.
Владение программами
· Adobe Photoshop,Visual Studio 2017, Sublime Text, FL Studio ( базовая обработка звука )
· Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point.
Предоставляемые услуги
· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.) Верстка макетов почтовых рассылок.
· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату
- всегда на связи
Связь:
Почта: [email protected]
Discord: Noclips.exe#5083