Noclipsexe

Разработка и доработка сайтов - JavaScript, HTML, CSS.

Владение программами

· Adobe Photoshop,Visual Studio 2017, Sublime Text, FL Studio ( базовая обработка звука )

· Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point.

Предоставляемые услуги

· Верстка макетов по PSD шаблону. (Лединги, блоги, магазины и др.) Верстка макетов почтовых рассылок.

· Разработка веб-сайтов, используя современные технологии и текущие тенденции веб-дизайна.

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату

- всегда на связи

Связь:

Почта: [email protected]

Discord: Noclips.exe#5083