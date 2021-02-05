Три ТЗ по внутренней оптимизации сайта, скорости его загрузки и верстк

В приложении три ТЗ. Первое на внутреннюю оптимизацию, второе на оптимизацию скорости загрузки, третье на верстку нового блока в сайт.

Рассматриваем кандидатов как на все три ТЗ, так и не на несколько.

В комментарии укажите стоимость, сроки и количество ТЗ, которые возьмете.