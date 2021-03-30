b1bk0

Денис b1bk0

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ArinVPo
Арина 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
$12
10 баллов
4 года назад
Найти коротких ответов на 19 вопросов по философии науки
Четко поставленная задача и быстрая оплата! Рекомендую
Оперативно и качественно. Планирую обращаться еще.
Ответный отзыв
mikaelson_l
Елена 
22 года
4 года в сервисе
Была
8 месяцев назад
$5
10 баллов
4 года назад
Транскрибация 40 минут телефонных разговоров
Всё прошло хорошо, задание было понятно. Оплата произведена в срок. Отличный заказчик!
Все в срок и качественно! Рекомендую, Елену. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Транскрибация 25 минут телефонного разговора в текст
Отличный заказчик, всегда на связи, рекомендую
Все в срок, качество на уровне. Спасибо.
Ответный отзыв
MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Привести 10 ссылок литературного списка в соответствии с ГОСТ России
HTML
Всё быстро, по-деловому, без вопросов и проблем :) Рекомендую :)
В считанные минуты выполнен заказ :) все отлично.
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WaltherV
25 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
4 года назад
Разметка целей Я.Метрика, Гугл Аналитикс и Коллтрекинг RoiStat
PHPWordPress
Продолжаем плодотворное сотрудничество :)
В очередной раз грамотное исполнение заказа. Очень довольны сотрудничеством. Желаем и дальше не ронять планку.
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