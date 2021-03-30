Разработать idef0 схему для прогнозирования финансовой модели, включая блоки: потенциал трафика, план продаж, экономические показатели, формирование модели и апробацию. Учесть фактические данные и оптимизацию параметров для достижения максимальной прибыли.
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать код для калькулятора на сайте, который будет рассчитывать стоимость установки натяжных потолков по заданным формулам. Калькулятор должен отправлять полученные данные на почту. Используйте предоставленный макет и подробное техническое задание для реализации.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать HTML-верстку блока калькулятора для сайта, который будет рассчитывать стоимость установки натяжного потолка. Код должен включать комментарии, объясняющие каждую строку и формулу. Калькулятор будет размещен на сайте, выполненном на Тильде, и должен отправлять полученные данные на почту.HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем исполнителя для проекта по математическому моделированию и диаграммам потоков данных воронки. Возможна консультация по вопросам без разработки. Подробности задачи представлены в документе.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести анализ научных и деловых источников для обзора методов прогнозирования экономического спроса, включая использование данных интернет-рекламы. Обратите внимание на существование методов, разработанных на основе систем контекстной рекламы, и оцените их результаты, плюсы и минусы. Результат должен включать текстовый документ с ссылками на источники.Закрыт4 года назад
Требуется найти короткие ответы на 19 вопросов, связанных с философией науки и ее ролью в культуре современной цивилизации. Вопросы охватывают границы предметной сферы, специфику познания, соотношение философии и науки, а также классификации современных наук и их функции в образовании.Уроки и Репетиторство1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Необходимо выполнить транскрибацию 40 минут телефонных разговоров в текстовый формат. Тематика разговоров связана с натяжными потолками. Ожидается точный и качественный перевод аудио в текст.Транскрибация1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо выполнить транскрибацию 25 минут телефонных разговоров в текст. Записи имеют хорошее качество. Разговоры касаются текущих клиентов и одной из услуг компании. Ожидается внимательное отношение к деталям и точность передачи информации.Транскрибация1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется оформить 10 ссылок литературного списка в соответствии с ГОСТ России. Используйте актуальные стандарты для оформления. Возможно, потребуется ссылка на официальный ГОСТ. Задача включает в себя проверку и приведение ссылок к необходимому виду.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть монография на английском языке и ее перевод на русский (машинный от Гугл) нужно привести машинный перевод в читабельный литературный. Интересует стоимость и сроки как за всю монографию, так и только ...Рерайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо подобрать литературу на английском и русских языках, раскрывающую следующие аспекты работы контекстной рекламы, на примере Яндекс.Директ и Google.Ads. Литература по Google Ads - исключительно на английском языке. 1. Что ...Закрыт4 года назад
Необходимо разработать модель прогнозирования на основании данных об эффективности контекстной рекламы. Короткое описание модели в приложении. Возможно, для разработки модели потребуется изучить ряд литературы. Примерный структура литературы - в приложении. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
- $60
1. ftp-адрес: 151.248.112.54:21 логин: vyacheslav пароль: 112233qqwwee там без вордпресса, чистый хтмл и пхп 2. гугл аналитик по этой почте [email protected] 3. яндекс ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
- $40
ТЗ в приложенииHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Компания оказывает b2b-услуги по продвижению в контекстной рекламе, удаленного коллцентра, финансового и кадрового консалтинга, а также аналитике рекламных кампаний на основе данных. У компании более 100 клиентов из 120 городов России. ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо перевести 1 лист текста их 200 слов со специфическими терминами с соблюдением английской грамматики (не дословный перевод через гугл)Переводы51 заявкаЗакрыт4 года назад
Дано: Порядка 60 показателей эффективности контекстной рекламы (рассматриваем именно ее, в качестве примера) и столько же производственных и экономических показателей предприятия. Например: показы, клики, коэффициент кликабельности и пр. – контекстная реклама. ...Закрыт4 года назад
Хочу написать цикл статей и диссертацию по теме работы своего бизнеса. Ниже опишу краткие тезисы. Итак, что дано: 1. Производственные и экономические показатели предприятия. 2. Текущая практическая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
тз в приложенииВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Дано: LpTracker - система сквозной аналитики и CRM-система Яндекс Метрика и Google Analytics Google Data Studio Ситуация: Данные о конверсиях передаются из ЛПтрекер в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад