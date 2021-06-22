Привести 10 ссылок литературного списка в соответствии с ГОСТ России

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Завершен2 заявки350 просмотров

Нужно 10 ссылок (в приложении) оформить в виде ГОСТ: https://исторический-сайт.рф/Оформление-списка-литературы-по-ГОСТу-1.html (может у вас будет своя ссылка на ГОСТ РФ)

HTML
4 года назад
b1bk0
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
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Заявки фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Софья
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад