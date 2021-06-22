Есть готовая курсовая со скриншотами и кодом, есть методичка к курсовой. Нужно сделать программу по курсовой, но слегка изменить код, чтобы отличалось
Привести 10 ссылок литературного списка в соответствии с ГОСТ России
Нужно 10 ссылок (в приложении) оформить в виде ГОСТ: https://исторический-сайт.рф/Оформление-списка-литературы-по-ГОСТу-1.html (может у вас будет своя ссылка на ГОСТ РФ)
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