Создать программу по коду

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Закрыт2 заявки847 просмотров

Есть готовая курсовая со скриншотами и кодом, есть методичка к курсовой. Нужно сделать программу по курсовой, но слегка изменить код, чтобы отличалось

4 года назад
Kameramann5
Даниил 
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Был
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Мироншох
 
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