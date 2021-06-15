Создать программу по коду

Необходимо проверить текстовую часть на соответствие стандартам и исправить недочеты в оформлении. Проверять с введения и до списка литературы. Содержание смотреть не надо. Так же не надо обращать внимание что предпоследняя глава пустая. Проверить нужно ...
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