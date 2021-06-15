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Значение контрактных цен для обеспечения экономической эффективности в
Курсовая работа Тема: Значение контрактных цен для обеспечения экономической эффективности внешнеторговых сделок
Оформление:
Объём - 25-30 страниц, 3 главы по 2 параграфа в каждой, параграф не меньше 3 страниц
Рекомендации по содержанию: рассмотреть работу на примере одного товара(любого)
Охватить вопрос его классификации и сертификации и как это отражается на цене товара соответственно
Плагиат вуз 60%, есть возможность получить полный отчёт План: Введение
1 Глава. Формирование контрактных цен
1.1 понятие и основные виды контрактных цен
1.2 особенности формирования контрактных цен на товары
1.3 методы определения импортной и экспортной цены
2 глава. Формирование цен на овощную продукцию
2.1 Описание и классификация товарной позиции
2.2 Сертификация овощной продукции и ее влияние на ценообразование
3 Глава. Взаимосвязь контрактных цен и экономической эффективности
2.1 понятие экономической эффективности
2.1 пути повышения экономической эффективности посредством заключения оптимальной контрактной цены
Заключение
Товар можно изменить при необходимости
Рекомендации от научника: В введении пишем 1 цель(обобщить для двух дисциплин) и 3 задачи
В заключении только отвечаем на поставленные задачи
Ссылки на источники внизу страницы
В списке источников 2-3 учебника, остальное - статьи и официальные сайты организаций (ФТС например)
15:4
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