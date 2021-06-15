Значение контрактных цен для обеспечения экономической эффективности в

Курсовая работа Тема: Значение контрактных цен для обеспечения экономической эффективности внешнеторговых сделок

Оформление:

Объём - 25-30 страниц, 3 главы по 2 параграфа в каждой, параграф не меньше 3 страниц

Рекомендации по содержанию: рассмотреть работу на примере одного товара(любого)

Охватить вопрос его классификации и сертификации и как это отражается на цене товара соответственно

Плагиат вуз 60%, есть возможность получить полный отчёт План: Введение

1 Глава. Формирование контрактных цен

1.1 понятие и основные виды контрактных цен

1.2 особенности формирования контрактных цен на товары

1.3 методы определения импортной и экспортной цены

2 глава. Формирование цен на овощную продукцию

2.1 Описание и классификация товарной позиции

2.2 Сертификация овощной продукции и ее влияние на ценообразование

3 Глава. Взаимосвязь контрактных цен и экономической эффективности

2.1 понятие экономической эффективности

2.1 пути повышения экономической эффективности посредством заключения оптимальной контрактной цены

Заключение

Товар можно изменить при необходимости

Рекомендации от научника: В введении пишем 1 цель(обобщить для двух дисциплин) и 3 задачи

В заключении только отвечаем на поставленные задачи

Ссылки на источники внизу страницы

В списке источников 2-3 учебника, остальное - статьи и официальные сайты организаций (ФТС например)

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