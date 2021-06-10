Согласно алгоритму написать программу

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Согласно алгоритму написать программу формирования битовых последовательностей на основе КА(клеточных автоматов). Нужно сделать практическую часть к дипломной роботе. Тема звучит так: Генератор псевдослучайных чисел на основе клеточных автоматов. Суть задания есть алгоритм как это работает и нужно по нему написать программу на любом удобном языке программирования. В закрепленных фото оставлю что примерно должно быть.

4 года назад
Kiborg_4019
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