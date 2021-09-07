Дипомная рабора по экономики (точнее ЭБ)

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен7 заявок426 просмотров

Необходимо написать дипломную работу "под ключ", то есть сама диплмная + все сопоставляющие документы.

Возможно у вас есть что то , можно будет делать рерайт и подогнать под наши требования.

Методичка имеется.

Прикрепил список тем, там 127 ! тем, надо выбрать одну.

Также прикрепил методичку, чтоб не задать шаблонные вопросы.

Цена вопроса - 10 тыс. рублей.

Срок - больше месяца.

4 года назад
Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

baajielena
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$130
80 дней
Спасибо Елене, за помощь с дипломным проектом и заполнение всех документов. Ответственно подходит к делу. рекомендую.
Благодарю за сотрудничество и доверие! Ответственный заказчик, всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Марина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 года назад
Анатолий
 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
4 года назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
99 отзывов(-2)
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
baajielena
Елена 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Станислава
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад