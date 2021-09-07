Дипомная рабора по экономики (точнее ЭБ)

Необходимо написать дипломную работу "под ключ", то есть сама диплмная + все сопоставляющие документы.

Возможно у вас есть что то , можно будет делать рерайт и подогнать под наши требования.

Методичка имеется.

Прикрепил список тем, там 127 ! тем, надо выбрать одну.

Также прикрепил методичку, чтоб не задать шаблонные вопросы.

Цена вопроса - 10 тыс. рублей.

Срок - больше месяца.