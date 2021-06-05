Практическая работа по Базам Данных в WORD и Ecxcel

Есть предметная область: библиотека. Нужно разработать логическую и физическую модели структуры Базы Данных (БД), в целом описывающую предметную область. Пример работы и объяснение во вложениях.

По сути нужно взять пример и переделать его. Там предметная область зоопарк, а в нашем случае библиотека.