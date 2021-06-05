Практическая работа по Базам Данных в WORD и Ecxcel

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Есть предметная область: библиотека. Нужно разработать логическую и физическую модели структуры Базы Данных (БД), в целом описывающую предметную область. Пример работы и объяснение во вложениях.

По сути нужно взять пример и переделать его. Там предметная область зоопарк, а в нашем случае библиотека.

4 года назад
arromanovsky
Алексей 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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