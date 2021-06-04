Нужно создать любую простую практическую часть для диплома бакалавра по теме Методы идентификации SQL инъекций.
Разработать приложение отправки сообщений.
Нужна помощь с курсовой работой. Разработать приложение на языке программирования C# на Windows Forms. В приложение должна быть возможность рассылки сообщений на электронные почты, поддержка форматов фото для отправки PNG, JPEG (JPG) и документов PDF и DOC. Более подробно задачу изложу в личной беседе
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