Курсовая работа.

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Закрыт1 заявка380 просмотров

Предмет: Автоматизированные системы измерения и контроля.

Тема курсовой работы : Разработать прибор для автоматического контроля радиального биения шеек относительно оси детали. для чертежа , также чертеж необходимо перечертить.

Прикрепляю файлы: фото чертежа и методические указания к выполнению курсовой работы. срок выполнения 5 дней или раньше.

4 года назад
guest_16227286567535
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад