Исправить замечания в ВКР "Земли особо охраняемых территорий"

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Закрыт3 заявки347 просмотров

Здравствуйте. Необходимо исправить замечания преподавателя в дипломной работе.  Замечания в работе выделены красным цветом. Стоимость работы - 2000 рублей за все. Оплата на карту или электронный кошелек по факту проверки в институте.

4 года назад
abzalowamadina
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