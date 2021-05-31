Курсовая работа

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Закрыт3 заявки343 просмотра

Чрезвычайное положение как особый административно правовой режим. Применение мер административного принуждения в условиях ЧП

30 страниц,65% по АП ВУЗ,литература за последние 3 года+подстрочные сноски

4 года назад
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